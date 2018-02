Na estréia, Paraná ganha de virada do Iraty por 2 a 1 O Paraná começou bem a sua caminhada para o bicampeonato estadual e venceu de virada o Iraty por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. Assis marcou o gol da equipe do interior, aos 4 minutos, mas Vandinho, aos 30, e Henrique, aos 32, todos no segundo tempo, fecharam o placar. O jogo também marcou a estréia do técnico Zetti no comando do Paraná. A partida teve pouca movimentação em sua maior parte. O jogo ficou melhor após o gol de Assis. O time de Zetti foi obrigado a avançar ainda mais e com a entrada de Vandinho no lugar de Jeffe, o time ganhou poder ofensivo. Aos 30, Vandinho aproveitou uma rebatida da defesa e empatou a partida. Dois minutos depois, Henrique invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Emerson. Ele mesmo cobrou o pênalti e virou o jogo. ?O resultado foi um prêmio ao nosso esforço em campo. Tivemos pouco tempo de preparação, mas conseguimos um ótimo resultado?, disse Henrique. Em São José dos Pinhais, o Atlético empatou contra o J.Malucelli por 3 a 3, após estar vencendo por 3 a 1 até o final do jogo. O líder do campeonato, é o Paranavaí, que mesmo com um jogador a menos goleou o Iguaçu por 4 a 0, em União da Vitória. O Coritiba começou mal a sua participação no Estadual. A equipe da capital perdeu de virada para o Rio Branco por 2 a 1, em Paranaguá. Anderson Gomes abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo, Lúcio Flávio empatou aos 32 e Roberto, aos dez da etapa final, virou o jogo. As outras partidas disputadas neste domingo foram: Portuguesa 1 x 1 Londrina, Roma Apucarana 1 x 2 Cianorte e Galo-Adap 3 x 1 Nacional. Diogo Félix, do Londrina, marcou aos cinco minutos do primeiro tempo, o primeiro gol do Campeonato Paranaense. O jogo entre Cascavel e Engenheiro Beltrão foi suspensa devido a uma liminar da equipe do Toledo e deve ser remarcada pela Federação Paranaense. Classificação 1.º - Paranavaí, 3 pontos (saldo 4); 2.º - Galo-Adap, 3 (saldo 2); 3.º - Rio Branco, Paraná e Cianorte, 3 (saldo 1); 6.º - Atlético, J.Malucelli, Portuguesa e Londrina, 1; 10.º - Coritiba, Roma Apucarana e Iraty, zero (saldo -1); 13.º - Nacional, zero (saldo -2); 14.º - Iguaçu, zero (saldo -4). Obs.: Engenheiro Beltrão e Cascavel ainda não estrearam. Atualizado às 20h59