Na estréia, Picerni muda São Caetano A estréia do técnico Jair Picerni é a principal atração do São Caetano contra o Flamengo, neste sábado, às 18h10, no Arena Petrobrás, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos e na 14ª posição, o time do ABC perdeu seus últimos cinco jogos e não se acertou sob o comando de outros dois técnicos: Estevam Soares e Levir Culpi. O Flamengo está numa situação complicada, ocupando a 19ª posição, com 27 pontos. Se o campeonato terminasse agora, o clube de maior torcida no País estaria rebaixado à Série B. ?Este é um problema deles. O nosso compromisso é vencer e somar pontos?, diz Jair Picerni. Ele espera repetir no clube as campanhas vitoriosas do passado, quando faltaram apenas os títulos - foi vice-campeão em três competições importantes: Copa João Havelange (2000), Brasileirão (2001) e Copa Libertadores (2002). Mas o time não faz boa campanha. Foi regular sob o comando de Estevam Soares, mas despencou com Levir Culpi. O novo técnico irá apresentar algumas novidades, adotando o esquema 4-4-2. O lateral-direito Ricardo Lopes, contratado junto ao Ituano, fará a sua estréia entrando na vaga de Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Coincidentemente, ele irá enfrentar o clube que defendeu no primeiro semestre, sem sucesso. Na defesa, Gustavo, recuperado de contusão, volta no lugar de Douglas. Outra novidade é a efetivação do meia Canindé entre os titulares. Picerni quer o jogador atuando mais próximo da dupla de ataque. ?Meu time joga sempre para frente e para vencer?, justificou o técnico.