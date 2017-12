Na Eurocopa, França goleia Eslovênia A França goleou a Eslovênia, neste sábado, em Paris, por 5 a 0, em jogo válido pelo Grupo 1 das eliminatórias da Eurocopa 2004. Vieira, Marlet (2), Wiltord e Govou marcaram os gols franceses. Em outro jogo do grupo, Israel venceu Malta, por 2 a 0. Com dois gols do atacante Michael Owen, aos 20 e aos 37 minutos do segundo tempo, a Inglaterra derrotou a Eslováquia, em Bratislava.O gol eslovaco foi Nemeth, aos 25 minutos da primeira etapa. Numa briga, antes da partida, dois torcedores ingleses foram feridos a bala, um na barriga e outro na perna, mas não correm risco de vida, segundo os médicos responsáveis pelo atendimento. Este jogo foi válido pelo Grupo 7, que também registrou a vitória da Turquia, fora de casa, diante da Macedônia. No Grupo 9, a Itália só empatou, em Nápoles, com a Iugoslávia, por 1 a 1. Mijatovic abriu o placar para a seleção visitante, enquanto Del Piero fez o gol italiano. No outro jogo do grupo, a Finlândia marcou 3 a 0 sobre o Azerbaijão. Outros resultados da rodada deste sábado: Grupo 2 - Romênia 0 x 1 Noruega e Dinamarca 2 x 0 Luxemburgo, Grupo 3 - Moldávia 0 x 2 República Checa e Bielo-Rússia 0 x 2 Áustria, Grupo 4 - Suécia 1 x 1 Hungria e Polônia 0 x 1 Letônia, Grupo 5 - Islândia 0 x 2 Escócia e Lituânia 2 x 0 Ilhas Faroe, Grupo 6 - Ucrânia 2 x 0 Grécia e Espanha 3 x 0 Irlanda do Norte, Grupo 8 - Bulgária 2 x 0 Croácia e Andorra 0 x 1 Bélgica, Grupo 10 - Geórgia x Rússia (adiado por falta de energia) e Albânia 1 x 1 Suíça.