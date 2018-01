Na Febem, o encontro dos laterais Zé Maria De férias no Brasil já faz um mês, o lateral-direito do Perugia, Zé Maria, aproveitou o dia de hoje para conhecer os garotos da Escolinha de Futebol Acadêmicos Diamante, de AE Carvalho, zona leste, da qual é padrinho e o seu irmão, José Djalma Ferreira, presidente e técnico. A convite do campeão mundial e ex-jogador do Corinthians, seu xará Zé Maria - que hoje treina a Unidade 10 da Febem do Tatuapé -, foi realizada na Febem uma partida entre as duas equipes. "A gente sempre faz intercâmbio com times de fora para motivar os internos. Quando soube que o Zé Maria estava de férias por aqui marquei o jogo e o chamei para dar uma força pra garotada", disse o ?Super Zé?. O Zé Maria do Perugia estava feliz por ter conhecido seus "afilhados" de perto. "Venho só uma vez por ano ao Brasil, e não havia tido tempo de vê-los jogar bola. Gostei do que vi." Antes da partida, ele deu um presente ao ?Super Zé?, a camisa vermelha número 2 do clube italiano. O Super Zé não só agradeceu o presente, como vestiu a camisa e não a tirou mais. "Esta camisa é para o verdadeiro Zé Maria", brincou o Zé Maria do Perugia. Quando estreou no profissionalismo, em 1991, na Portuguesa, José Marcelo Ferreira foi apelidado de Zé Maria pelo diretor Mário Carvalho, o Mário ?Fofoca?, que achava o estilo do jogador parecido com o de Zé Maria do Corinthians. "De lá para cá, o apelido pegou e ninguém me chama pelo meu nome", conta. Com ou se apelido, ele ficou muito feliz com a comparação. "Ele foi um grande jogador, e sempre o admirei muito." A escolinha de José Djalma Ferreira em AE Carvalho foi fundada há um ano com o intuito de tirar as crianças carentes da rua. "Sempre tive o sonho de ajudar as crianças do meu bairro, e dar oportunidade a elas de jogarem bola e saírem das ruas", diz Djalma. Para participar do time os alunos têm de pagar uma taxa simbólica de matrícula de R$ 5. A mensalidade não é cobrada. É imprescindível, porém, que o aluno esteja na escola. "Sem estudo, não joga", diz o presidente. Hoje, já são 60 alunos na faixa de 10 a 18 anos treinando na escolinha, de segunda à sexta. Por enquanto, o Zé Maria do Perugia não contribui financeiramente com o time, mas já faz planos: "Vou começar a apoiá-los com material esportivo, e mais para frente quero mandar dinheiro também. Ainda preciso conversar direito com meu irmão, para decidir como faremos isso." Só de Zé Maria estar presente na Febem os jogadores internos estavam mais do que satisfeitos. "É realmente muito emocionante poder ver este cara de perto, né, senhora? Ainda não estou acreditando", disse Abel C., de 17 anos. Apesar do placar de 0 a 0, os jogadores e técnicos gostaram do jogo que as equipes apresentaram e fizeram até planos para se reencontrarem em uma nova partida. A data ainda não foi definida, mas o local sim. Será no campo do Acadêmicos Diamante. Super Zé disse que "acho muito importante esta integração dos internos com clubes de fora. Muitos deles vêm demonstrando que têm condições de, quando saírem daqui, jogar bola em escolinhas e até clubes." Os jogadores não conseguiram esconder que estavam nervosos com a presença dos dois Zé Maria. "O jogo foi bastante truncado. ?Estávamos muito preocupados para mostrar um bom jogo para os nosso grandes ídolos", disse Marcilon E. C., do time da Febem.