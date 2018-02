Na festa chilena, saldo de 59 detidos A comemoração dos chilenos pelo empate em 1 a 1 com o Brasil terminou com um saldo de 59 detidos. A polícia teve muito trabalho com torcedores bêbados, drogados e também com vários brigões, mas o pior caso aconteceu no bairro de Peñalolen, onde dezenas de pessoas resolveram "incrementar? a festa saqueando um supermercado. A polícia precisou usar bombas de gás lacrimogêneo e jatos d?água para evitar a depredação do local. Apesar do frio - quatro graus -, milhares de pessoas foram às praças e ruas comemorar o empate. E hoje de manhã os programas de televisão de Santiago dedicaram cerca de quatro horas para comentar e exibir lances da partida. A TVN, um dos principais canais da televisão chilena, exibiu, das 7 horas às 12 horas, cenas da festa que varou a madrugada. O mesmo canal repetiu pelo menos umas 20 vezes o pênalti que Navia converteu e assegurou o empate contra o Brasil. Os principais jornais do país também estamparam em suas primeiras páginas fotos de Navia na celebração do gol salvador. "Valoroso empate do Chile?, destacou o El Mercurio, o maior jornal do Chile. "Vibrante empate contra o Brasil deixa o Chile em terceiro?, mostrou o La Tercera. "Pibe de ouro?, foi a manchete do Las Ultimas Noticias sobre uma foto de página inteira de Navia.