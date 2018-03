Na França, legislação do futebol é mais dura Na França, tanto o clube como seu presidente podem ser responsabilizados junto a justiça por violências praticadas pela torcida no interior dos estádios. Se a polícia é responsável pela manutenção da ordem fora do recinto dos estádios, no seu interior, são os clubes que devem manter um serviço de segurança, muitas vezes constituído por voluntários e empresas privadas. Em princípio, a polícia não tem direito de ingressar no estádio e só pode intervir a pedido da direção do clube, quando a situação se deteriora e o serviço de segurança já não dá mais conta do recado. A legislação esportiva prevê sanções que podem resultar na suspensão dos diretores de clubes, proibição de freqüentar os estádios, mas também sanções contra os próprios clubes. O caso mais recente foi a punição aplicada contra o Olympique de Marselha, que perdeu o direito de mando de jogos no seu estádio, sendo obrigado a jogar as partidas há mais de 200 kms de Marselha, depois de tumultos ocorridos numa partida contra o Paris Saint Germain. Os encontros entre essas duas equipes são os mais perigosos e os choques entre as torcidas também tem sido freqüentes. Outro caso recente é do Ajacio da Córsega, clube que subiu o ano passado para a primeira divisão, cujos dirigentes estão ameaçados de sanção por incitação da torcida contra árbitros e jogadores da equipe adversária. A legislação é mais ou menos a mesma em outros países europeus. Talvez a mais rígida seja a italiana, onde são também mais numerosos os casos de agressões físicas e verbais, muitas vezes com teor racista. Lá, é a torcida do Lazio de Roma a mais conhecida por atos de discriminação e xenofobia contra jogadores estrangeiros, principalmente negros e mestiços, ataques verbais e algumas vezes agressões físicas como o lançamento de garrafas ou outros objetos contra os atletas. Na França, uma parte da torcida do Paris Saint Germain também é ligada a grupos neo nazistas e de extrema direita, mas os casos são bem mais raros. O jovem que no dia 14 de julho tentou assassinar o presidente Jacques Chirac na festa nacional francesa, era um freqüentador assíduo desse grupo de torcedores do PSG. A responsabilidade do clube e de seus dirigentes é sempre sancionada quando os acontecimentos se produzem no interior dos estádios. Nos últimos anos, para evitar contato direto entre as torcidas elas tem sido separadas nos estádios e acompanhadas pela policia de choque desde que desembarcam nas estações ferroviárias até sua entrada nos locais reservados nos estádios. O mesmo ocorre na saída. A policia garante a retirada dos torcedores até os ônibus que deverão conduzi-los ao meio de transporte utilizado para o regresso à base. O presidente do clube que recebe é também responsável, no interior dos estádios, pela torcida adversária. O cidadão que sofre uma agressão nessas condições pode responsabilizar penalmente o dirigente e numerosos são os casos de pagamentos de indenizações decididas pela justiça.