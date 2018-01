Na França, Lyon é o novo líder O Lyon assumiu a liderança do Campeonato Francês, ao derrotar, neste sábado, em seu campo, o Le Havre, por 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada. Com este resultado, o time soma 57 pontos, contra 55 do Monaco, que joga neste domingo, e do Olympique de Marselha, derrotado pelo Guingamp por 2 a 0. O Bordeaux alcançou os 54 pontos, ao obter uma importante vitória, fora de casa, frente ao Rennes por 4 a 3. Outros resultados deste sábado: Auxerre 1 x 0 Ajaccio, Bastia 1 x 1 Troyes, Lens 1 x 1 Estrasburgo, Nantes 1 x 0 Lille, Sedan 1 x 2 Montpellier e Sochaux 0 x 0 Paris Saint-Germain.