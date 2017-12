Na Inglaterra, Arsenal vence Liverpool O Arsenal venceu o Liverpool, por 2 a 1, no clássico da rodada deste fim de semana do futebol inglês. Com este resultado, o Liverpool continua com 33 pontos, três atrás do líder Newcastle, juntamente com o Arsenal. Foi a primeira vitória do Arsenal no campo do adversário em nove anos. O francês Thierry Henry e Freddie Ljungberg marcaram para o time vencedor. O holandês Jari Litmanen descontou para o Liverpool. No outro jogo deste domingo, o Chelsea goleou o Bolton por 5 a 1. Resultados de sábado: Charlton 0 x 2 Blackburn, Derby 3 x 1 Aston Villa, Leeds 3 x 4 Newcastle, Leicester 1 x 1 West Ham, Manchester 6 x 1 Southampton e Sunderland 1 x Everton.