Na Inglaterra, Edu vive sua melhor fase Dois gols nas últimas duas rodadas do Campeonato Inglês, titular do Arsenal, reconhecido e respeitado na Inglaterra. O volante Edu, ex-Corinthians, não tem do que reclamar. Aos 25 anos, atravessa o seu melhor momento, desde que deixou o Brasil, em 2000. Prepara-se, agora, para a nova etapa de sua vida. Em março, a família ganhará uma nova integrante: Fabrizia. Leia mais no Jornal da Tarde