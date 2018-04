Na internet, torcida do Palmeiras afirma que 'começou o inferno'

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, divulgou um manifesto nesta segunda-feira criticando a diretoria do clube pelos maus resultados recentes – o time foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores – e também os investimentos em contratações.

A mensagem, intitulada “Dossiê – Rasgando dinheiro”, dividida em duas postagens na página da torcida no Facebook, informa que a paciência da torcida acabou na última quarta-feira, após a partida em que o time foi desclassificado da Libertadores após a derrota nos pênaltis diante do Barcelona do Equador.

O documento traz a lista de todos os jogadores contratados sob a gestão do diretor de futebol Alexandre Mattos e calcula o investimento de R$ 112 milhões. Além disso, compara o valor gasto com as contratações de Borja e Deyverson com os jogadores contratados por outros clubes. De acordo com a torcida, o valor de R$ 52, 7 milhões podem comparados às contratações de Everton Ribeiro e Guerrero (Flamengo), Thiago Neves (Cruzeiro), Pratto (São Paulo) e Pablo (Corinthians), que totalizam $ 67 milhões nas contas da torcida.

“Hoje, a diretoria (sem pulso) e o diretor de futebol (arrogante) gastam o dinheiro de uma forma errada. O momento é o ideal para firmarmos como o melhor time do Brasil. Com salários em dia, CT com estrutura de primeiro mundo, com estádios lotados e rendas lucrativas, com patrocinador forte e que investe financeiramente. Temos tudo e eles conseguiram fazer nada... Ou melhor... Eles rasgaram dinheiro”, diz outro trecho.

No final, a torcida indica que fará protestos nos próximos jogos do Palmeiras. “Vamos cobrar todos que devem ser cobrados e que culminaram nesse ano perdido”. “2017 acabou para alguns... Para nós, começou o inferno”.