Na ira, Amoroso quer deixar o Borussia A paciência de Amoroso se esgotou no Borussia Dortmund, terceiro colocado no Campeonato Alemão, e o motivo é o técnico Matthias Sammer. Em entrevista ao semanário Sport-Bild, publicado nesta quarta-feira, o jogador desabafou e deixou claro que pretende trocar de equipe. ?Estou decepcionado com Matthias Sammer. A maneira como ele vem me tratando ataca a minha honra?, disse o goleador que só atuou durante 90 minutos uma vez nesta temporada. ?Continuar aqui dessa maneira vai arruinar a minha carreira?. Amoroso garantiu que recebeu uma oferta de um clube espanhol, mas o negócio não foi fechado por causa do valor de seu passe, avaliado em 20 milhões de euros. Contratado em 2001 por 25 milhões de euros, o brasileiro tem compromissos com o Borussia até 2005.