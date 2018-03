Na Itália, a briga é para não cair Com o título já definido em favor da Juventus, será disputada neste sábado a penúltima rodada do Campeonato Italiano. A briga agora é pelas vagas na Liga dos Campeões e na Copa da Uefa e também para fugir do rebaixamento ? Como e Torino já caíram, outras duas equipes também irão para a Série B. Inter (61 pontos), Milan (58) e Lazio (57) brigam pelo vice-campeonato, que garante vaga na primeira fase da Liga dos Campeões ? o terceiro e o quarto colocados terão de jogar uma fase preliminar da competição. O Milan poderá garantir presença na próxima edição se ganhar a final deste ano contra a Juventus, dia 28 em Manchester. Chievo, Parma, Udinese e Roma lutam por duas vagas na Copa da Uefa. Piacenza, Reggina e Atalanta brigam contra o rebaixamento. Os jogos: Milan x Bologna; Lazio x Brescia; Atalanta x Como; Torino x Empoli; Modena x Inter; Reggina x Juventus; Parma x Piacenza; Chievo x Roma; Perugia x Udinese.