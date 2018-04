Na Itália, Chievo derrota a Lazio O time do Chievo derrotou, nesta quarta-feira, a Lazio, por 3 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Este jogo fora adiado por causa da neve, em 19 de dezembro. Com este resultado, o Chievo mantém a quarta colocação, com 36 pontos. O estreante na Primeira Divisão da Itália só fica atrás de Roma (43), Inter (42) e Juventus (40). A Lazio soma 28 pontos e é a sétima colocada. O atacante argentino Claudio Lopez abriu o placar aos 7 minutos de jogo para os romanos. A virada só veio no segundo tempo. Massimo Marazzina a um minuto, Eugenio Corini, aos 31 e aos 43 (de pênalti) marcaram os gols da equipe de Verona.