Na Itália, hora de fazer contas A semana será de contas para seis equipes da Série A da Itália. Internazionale, Parma e Lazio sonham com a quarta vaga do país para a próxima Liga dos Campeões. Modena, Empoli e Perugia tentam fugir do rebaixamento. Milan, Roma e Juventus garantiram lugar no torneio europeu. Os dois primeiros entram na fase principal e a equipe de Turim disputará etapa preliminar, assim como a quarta colocada. Na briga, estão Inter (56 pontos), Parma (55) e Lazio (53). O time milanês visita o Empoli, domingo, na última rodada, e depende só de vitória. Os outros enfrentam Udinese e Modena, respectivamente, e torcem por combinação de resultados para terminar em quarto. A briga para escapar do descenso é equilibrada. Neste ano, caem os três últimos ? e o 15º colocado fará repescagem contra o sexto da Série B. A degola ronda Modena e Empoli, que têm 30 pontos e encaram rivais que querem ir à Liga dos Campeões. O Perugia, com 29, pega o Ancona, 13 e já rebaixado. Cinco subirão ? Palermo (72), Cagliari (71), Livorno (70), Messina e Atalanta (69) são os principais candidatos. A Série A, em 2004-05, salta de 18 para 20 concorrentes.