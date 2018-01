Na Itália, lanterna derrota a Roma Com gols de Music e Carbone, o Como, último colocado no Campeonato Italiano, derrotou, em seu campo, neste sábado, a Roma, em jogo válido pela 18ª rodada. Esta foi a primeira vitória do Como, enquanto a Roma segue decepcionando e, com 23 pontos, fica cada vez mais longe do líder Milan (39). No outro jogo deste sábado, o Atalanta foi a Modena e bateu o time da casa também por 2 a 0.