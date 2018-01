Na Itália, Milan defende liderança Não é só no futebol brasileiro que alguns confrontos se repetem incessantemente num curto espaço de tempo. Neste domingo, Milan e Perugia reeditam o duelo do meio de semana, em Perugia. Desta vez enfrentam-se pelo Campeonato Italiano. Na quinta-feira, o jogo, válido pela semifinal da Copa da Itália, terminou empatado por 0 a 0. O finalista da competição será conhecido no início de abril, quando ambos voltam a se encontrar. Apesar de jogar fora de casa, o Milan, líder do Italiano, com 42 pontos, é favorito. O Perugia tem 25 e está na 10.ª posição. A equipe de Milão estará reforçada pelo atacante da seleção local, Filippo Inzaghi, pelo português Rui Costa e pelo zagueiro Alessandro Nesta, também da seleção. Os três foram poupados na Copa da Itália. A Roma, que faz campanha medíocre - 9.ª colocação, com 26 pontos -, tenta melhorar sua situação na tabela diante do Modena. O jogo é encarado como uma decisão para o time da capital italiana. Além de mantê-lo com chances de conquistar uma vaga na Copa dos Campeões da próxima temporada, ainda servirá de revanche. No primeiro turno, o Modena surpreendeu a Roma, em pleno Estádio Olímpico, ao vencer por 2 a 1. O atacante Francesco Totti, machucado, ficará fora, mas o lateral Cafu e o volante Emerson, que marcou gol na quarta-feira, contra a Lazio, pela Copa da Itália, têm presença confirmada. Emerson está valorizadíssimo e interessa ao Real Madrid. O clube espanhol fez uma proposta para levá-lo, mas os romanos recusaram. Outros jogos: Inter x Reggina, Brescia x Chievo Verona, Como x Parma, Lazio x Torino e Bologna x Atalanta.