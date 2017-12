Na Javari, vale também o primeiro ingresso A diretoria do Juventus confirmou nesta quarta-feira que todos os torcedores que pagaram ingressos no dia 31 de janeiro (1532 pagantes) terão direto a um novo bilhete nesta quarta-feira. Basta apresentar o mesmo na bilheteria. Precisa, no entanto, proceder a substituição nos guichês do estádio. Ingressos para Juventus x Ponte poderão ser comprados no estádio do Morumbi, Parque Antártica, Pacaembu e no shopping West Plaza, além dos guichês do estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, 117.