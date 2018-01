Na Juve, Trezeguet ficará na reserva A Juventus perdeu a liderança do Campeonato Italiano, ao empatar com a Roma, na última rodada, por 2 a 2, fora de casa. Neste domingo, pela 13ª rodada, o time de Turim enfrenta o Brescia, fora de casa e tenta se manter nas primeiras posições. Vem de um resultado positivo, já que na quinta-feira bateu o Reggina por 2 a 0 pela Copa da Itália. O atacante francês David Trezeguet foi a grande novidade daquele jogo. Depois de dois meses se recuperando de uma tendinite no joelho direito, ele reapareceu no time comandado por Marcello Lippi. Atuou durante 58 minutos, e, para este domingo, deverá ser opção no banco de reservas. Como Trezeguet ainda não está na forma física ideal, Lippi deverá escalar o ataque com Alessandro del Piero e Di Vaio. Outro que fica na reserva é o chileno Salas. O Chievo, que novamente faz uma boa campanha no Campeonato Italiano (5º colocado com 22 pontos), recebe, em Verona, o Bologna, também com 22 pontos. Demais jogos da rodada: Modena e Como; Parma e Reggina; Perugia e Piacenza; Torino e Atalanta; Udinese e Empoli.