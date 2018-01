Na lanterna, Araçatuba demite técnico Depois de perder os quatro jogos que disputou no Campeonato Paulista da Série A2, amargando a lanterna da competição, o Araçatuba resolveu demitir o técnico Osmar Hilário. Para o seu lugar a diretoria do clube já contratou Souzinha, ex-treinador do Bandeirante, que será encarregado de reformular o elenco, dispensando e contratando jogadores. Por enquanto, certo mesmo é a saída de dois jogadores. O atacante Julinho vai voltar para o futebol de salão, enquanto o veterano Pichetti, ex-Botafogo-RJ, deve ser dispensado porque deixou o clube para passar o carnaval no Rio de Janeiro. O próximo jogo do Araçatuba é contra o Sãocarlense, em São Carlos, pela quinta rodada da Série A2. A competição é liderada pelo Bandeirante de Birigüi, que tem 10 pontos.