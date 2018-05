Na lanterna da Série B, técnico Sidney Moraes pede demissão do Boa

Por falta de condições de trabalho, a comissão técnica deixou o Boa. Sidney Moraes não é mais o treinador. No início da tarde desta sexta-feira, o comandante entregou o cargo mesmo com a diretoria querendo a sua permanência. O coordenador de futebol Nêdo Xavier foi outro que deixou o clube.

Agora, a diretoria vai em busca de um novo treinador, principalmente porque era Nêdo Xavier quem sempre assumia o comando interino. O Boa volta a campo apenas no próximo sábado, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela quinta rodada da Série B.

Contratado em novembro do ano passado, Sidney Moraes assumiu o Boa na zona de rebaixamento da Série B e foi o grande responsável em livrar o time da Série C. Já nessa temporada, levou o time às quartas de final do Campeonato Mineiro.

Ainda sem pontuar na Série B - perdeu para Londrina (1 x 0), Fortaleza (2 x 0), Figueirense (2 x 0) e Juventude (2 x 1) -, o Boa amarga a lanterna. Criciúma e CRB são os outros que estão zerados, mas o time alagoano tem um jogo a menos - enfrenta o Atlético-GO, em casa, nesta sexta-feira.