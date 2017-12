Na lanterna do Campeonato Inglês, Hull City anuncia demissão de treinador

Na lanterna do Campeonato Inglês, o Hull City anunciou oficialmente na noite desta terça-feira a demissão do técnico Mike Phelan. O treinador acabou não resistindo no cargo após a derrota por 3 a 1 sofrida diante do West Bromwich, na última segunda, fora de casa, pela primeira rodada do segundo turno da competição.

O time acabou caindo para o último lugar do torneio, com apenas 13 pontos em 20 jogos, depois que o Swansea deixou a lanterna nesta terça-feira ao bater o Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa, e chegar aos 15 pontos na penúltima posição.

Por meio de uma publicação em sua página no Twitter, o Hull City informou que "a busca por um substituto já começou e um anúncio será feito no devido tempo". Para completar, o clube agradeceu Phelan pelos trabalhos que desempenhou no clube nos últimos dois anos, sendo que apenas em outubro passado ele assumiu o cargo de treinador, depois de ter atuado como assistente técnico.

Ameaçado pelo rebaixamento à segunda divisão nacional, o Hull só voltará a campo pelo Inglês no próximo dia 14, quando enfrentará o Bournemouth, em casa. Antes disso, também em seus domínios, a equipe encara o Swansea, neste sábado, pela Copa da Inglaterra.