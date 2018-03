Na lanterna, Goiás enfrenta o Bahia O técnico Cuca, do Goiás, terá de improvisar na formação do time para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Fonte Nova, e iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, na lanterna com seis pontos em dez jogos. Os laterais Michel (fora de forma) e Leandro Smith (contundido), serão substituídos por Cléber e Marcinho. O meia Auecione, que havia sido descartado e estava para ser mandado embora do time, teve o contrato prorrogado - até o final da temporada - e vai entrar em lugar de Danilo (inflamação na púbis). E o ponteiro-esquerdo Araújo (suspenso), a melhor opção de ataque, dará lugar ao ponteiro-direito Wando que formará dupla de ataque com Dimba. "São muitas peças para serem trocadas de uma só vez", lamentou Cuca. "Mesmo assim estamos lutando pela reabilitação no campeonato", disse o treinador.