Na lanterna, Sport busca a redenção contra o São Paulo Na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, e há oito partidas sem vitória, o Sport enfrenta o São Paulo neste domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 19.ª rodada, com a expectativa de voltar a contar com o apoio da torcida, que tem demonstrado concretamente a sua insatisfação.