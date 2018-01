Na Libertadores, agora é proibido errar Acabou a moleza. A partir de agora, quem quiser continuar na briga pelo título sul-americano, não pode errar na Copa Libertadores. Os 16 times que superaram a fase de classificação ? com jogos em ida e volta nos respectivos grupos ? passam a se enfrentar em confrontos diretos. Uma partida em casa, outra como visitante, e aquele que tiver melhor desempenho segue adiante. Se houver igualdade de pontos e de gols, os pênaltis apontam os vencedores ? mesmo na final. O Brasil conseguiu colocar seus quatro representantes nas oitavas-de-final. Santos, Grêmio, Corinthians e o estreante Paysandu não tiveram dificuldade para superar o turno, terminaram como líderes e decidem em casa passagem para as quartas-de-final. Os dois primeiros já tiveram o gosto de comemorar pelo título ? os paulistas em 62 e 63, os gaúchos em 83 e 95. Outros cinco classificados para esta fase também já levantaram o troféu mais cobiçado da região. O Olimpia, atual campeão, venceu também em 79 e em 90; o Boca teve a hegemonia temporária em 77, 78, 2000 e 2001; o Racing brilhou em 67; o Nacional tem os títulos de 71, 80 e 88; e o River Plate, os de 86 e 96. Todos, portanto, distantes do Independiente, o maior vencedor da história, com 7 copas. A Libertadores deste ano teve 32 concorrentes na primeira fase, divididos em oito chaves. A Venezuela, país com retrospecto mais frágil no campeonato, novamente ficou fora, porque seus times não conseguiram sobressair nos duelos com Pumas e Cruz Azul. Os mexicanos, convidados recentes para a festa da América do Sul, mostraram eficiência e também estão nas oitavas-de-final. O Cruz Azul já tem, em seu breve histórico, o vice-campeonato de 2001, quando perdeu o título para o Boca Juniors nos pênaltis. Santos, Paysandu e Racing chegam à etapa eliminatória invictos ? todos com quatro vitórias e dois empates. Mas o Corinthians, com 15 pontos, teve a melhor campanha até agora. LIBERTADORES DA AMÉRICA classificação calendário resultados