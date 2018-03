Na Libertadores, América elimina Racing O América de Cali garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, ao eliminar o Racing, da Argentina, em Buenos Aires, na disputa de penalidades por 6 a 5. No tempo normal, houve empate sem gols. No primeiro jogo, na Colômbia, as equipes empataram por 1 a 1. O próximo adversário do América sairá nesta quarta-feira do confronto entre River Plate, da Argentina, e o Corinthians, no Morumbi. O time argentino venceu o primeiro jogo por 2 a 1. LIBERTADORES DA AMÉRICA classificação calendário resultados