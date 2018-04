Na linha de Maicon, relembre dez jogadores 'enxotados' pela torcida

O caso de Maicon, perseguido pela torcida do São Paulo e com o empréstimo para o Grêmio confirmado nesta sexta-feira, não é nem um pouco singular no futebol brasileiro. Há tempos, jogadores são 'derrubados' de seus clubes pela própria torcida. No caso do volante são-paulino, a gota d'água foi um erro de marcação que resultou no gol de Elias, do Corinthians, na estreia das duas equipes na Libertadores. Com outros jogadores, o 'basta' veio de outras formas, como no caso de João Vitor, que deixou o Palmeiras após ser agredido por uniformizados. Relembre dez casos de jogadores que deixaram seus clubes para a alegria de seus torcedores.