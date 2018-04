Na Lusa, 4 brigam pela vaga de Leandro Com Leandro Amaral, principal jogador e artilheiro do time, suspenso para o duelo decisivo de sábado, contra o Ituano, no Canindé, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, quatro jogadores tentam mostrar ao técnico Luiz Carlos Ferreira que têm condições de ganhar uma chance na equipe da Portuguesa. Régis Pitbull, que tem entrado em todos os jogos é o preferido - perdeu a vaga na equipe durante a competição - mas Marcelo Carioca, Robson Lino e Marcos Xavier, todos na equipe B que joga a Copa FPF, correm por fora. Ferreira aproveitará a semana para aprimorar o setor ofensivo. E nada de moleza. Neste feriado de terça-feira, por exemplo, tem treino marcado para dois períodos, no CT do Parque Ecológico, às 9 horas e às 15h30. O treinador fará mistério até sexta-feira. Se Régis larga na frente por vir mantendo série de jogos, os argumentos de Robson Lino e Marcos Xavier são a boa seqüência de gols na Copa FPF, competição que a Lusa, depois de três derrotas seguidas no começo da competição, acabou a fase na liderança do grupo. A dupla anotou 11 gols, sendo seis de Xavier. Marcelo Carioca chegou com fama de artilehiro, mas fora de forma e sem ritmo de jogo, pouco atuou. No gol, Rafael Fava está confimado para o lugar de Gleguer, também suspenso.