Real Sociedad e Rayo Vallecano empatam em Madri por 2 a 2

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano e Real Sociedad empataram por 2 a 2, neste domingo, em Madri, pela 18ª rodada. O resultado acabou sendo melhor para o time do País Basco, que era visitante e esteve duas vezes atrás no placar.

Além disso, a Real Sociedad está fora da zona de rebaixamento, dois pontos acima, com 17, na 14ª colocação, embora possa ser ultrapassado por outras equipes na sequência da rodada. Já o Rayo Vallecano encerrou uma série de cinco de derrotas e ocupa o 18º lugar com 15 pontos.

O Rayo abriu o placar do movimentado duelo aos 15 minutos do primeiro tempo, com o gol de Diego Llorente, mas levou o empate aos 27, quando Aritz Elustondo marcou de cabeça após cobrança de falta de Ruben Pardo. Na etapa final, Jozabed Sanchez recolocou o Rayo em vantagem aos seis minutos. Depois, aos 18, Bruma igualou novamente o placar, após cobrança de escanteio.

A rodada do Campeonato Espanhol prossegue neste domingo com a disputa de mais cinco jogos, com destaque para a visita do Real Madrid ao Valencia. Os outros jogos do dia serão Deportivo La Coruña x Villarreal, Granada x Sevilla, Athletic Bilbao x Las Palmas e Bétis x Eibar.