Na luta contra o rebaixamento, Wolfsburg anuncia Bruno Labbadia como novo técnico

Em crise e lutando contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Wolfsburg anunciou nesta terça-feira seu novo treinador. Um dia depois de Martin Schmidt pedir demissão do cargo, o clube definiu o ex-atacante Bruno Labbadia como comandante para tentar tirá-lo do buraco.

Labbadia assinou contrato até o fim da temporada 2018/2019 e inclusive já comandaria seu primeiro treino nesta terça. Ele assume a equipe na 14.ª colocação, com apenas 24 pontos, a um do Mainz, que hoje teria que disputar um playoff para definir se continuaria na primeira divisão.

"Sinto-me bem, tranquilo, e estou ansioso para trabalhar com meu novo time", declarou Labbadia. "Estamos muito felizes por termos trazido Bruno Labbadia para o clube. Agora, temos que olhar para frente para nos aproximarmos de nossas tarefas, com calma e unidos", comentou o diretor geral Tim Schumacher.

Como treinador, Labbadia tem passagens por Bayer Leverkusen, Hamburgo e Stuttgart. Já como atleta, ele atuou por Bayern de Munique, Werder Bremen e também o Hamburgo, chegando até à seleção alemã.