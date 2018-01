Na luta pela liderança da Série B, Botafogo enfrenta o Vitória

Uma decisão. É com essa mentalidade que Vitória e Botafogo entram em campo neste sábado, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a partir das 15 horas, no estádio Barradão, em Salvador. O time alvinegro carioca busca consolidar a boa fase após o triunfo sobre o Atlético Goianiense. Já o rubro-negro baiano quer reencontrar o caminho das vitórias depois de três jogos sem vencer.

Depois de criar várias chances e concluir mal em gol contra Paysandu e CRB, o Botafogo desencantou contra o Atlético Goianiense. Com ótima atuação do atacante uruguaio Navarro, com três gols e uma assistência, a equipe carioca fez 4 a 0 e voltou à liderança da competição com 39 pontos. Mas o time não pode se descuidar,e um revés em terras baianas pode até tirar o clube do G4. Com 38 pontos, o Vitória é vice-líder e tem a vantagem de jogar em casa.

No último confronto entre as equipes em Salvador, em outubro de 2014 pelo Brasileirão, o Vitória venceu por 2 a 1. Para que o resultado não se repita, o treinador Ricardo Gomes fechou o treino desta sexta-feira para não dar pistas ao adversário da equipe que vai a campo.

O Botafogo terá desfalques neste sábado. Carleto e Neilton, machucados, ficam fora do time por duas semanas; Daniel Carvalho segue em recuperação e Élvis viajou com dores na coxa direita. O goleiro Jefferson está a serviço da seleção brasileira.

O Vitória vem de derrota para o Bragantino e não vence há três partidas. Por isso, o técnico Vagner Mancini também fechou o treinamento desta sexta-feira. Ele contará com Escudero, Pedro Ken e Guilherme Mttis, que treinaram normalmente com o grupo. Mas a equipe terá os desfalques do goleiro Fernando Miguel e do atacante Elton.

A partida marca o reencontro de Vagner Mancini - treinador do clube alvinegro em 2014 - e do volante Marcelo Mattos - que defendeu a equipe por quase cinco anos - com o Botafogo.