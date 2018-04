Na luta para não cair, Botafogo quer vitória no Engenhão A expectativa era grande, mas a chegada de Estevam Soares não trouxe muitas mudanças para o Botafogo. Pelo contrário. São seis jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, quatro sob o comando do novo treinador, e o adversário deste domingo, às 18h30, no Engenhão, promete ser obstáculo árduo. O Grêmio luta pelas primeiras posições, enquanto os alvinegros tentam fugir do rebaixamento.