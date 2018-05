Na luta por vaga no ATP Finals, Tsonga bate Nishikori e passa às quartas em Paris

Com apenas uma vaga a ser preenchida para o ATP Finals, em Londres - torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada -, o francês Jo-Wilfried Tsonga segue vivo nesta luta que trava contra o belga David Goffin e o checo Tomas Berdych. Para isso, teve se superar em quadra para derrotar de virada o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 1 - com parciais de 0/6, 6/3 e 7/6 (7/3) - e avançar às quartas de final do Masters 1000 de Paris, na França.

Depois de sofrer um "pneu" no primeiro set, Tsonga se recuperou na partida e, apoiado pela torcida no ginásio Paris Bercy, ainda salvou dois match points no terceiro set antes de levá-lo ao tie-break e ganhar do atual número 4 do mundo - quinto a partir de segunda-feira, quando será ultrapassado pelo canadense Milos Raonic.

O tenista do Canadá, por sinal, será o adversário de Tsonga nesta sexta-feira, na briga por uma vaga nas semifinais. O confronto direto entre os dois no circuito profissional está empatado por 2 a 2. Para chegar ao ATP Finals, o tenista francês precisa ser campeão do Masters 1000 de Paris.

BERDYCH AVANÇA - Na partida que encerrou a programação desta quinta-feira, o checo Tomas Berdych não encontrou muitas dificuldades para derrotar o francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nas quartas de final, o tenista da República Checa enfrentará o britânico Andy Murray, atual número 2 do mundo.