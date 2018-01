Na mira da Inter, Felipe Melo renova com o Galatasaray até 2019

As especulações sobre a possibilidade de Felipe Melo deixar o Galatasaray na atual janela de transferências se encerraram. Nesta quinta-feira, o clube turco anunciou que chegou a um acordo com o volante brasileiro e fechou a renovação do seu contrato até o término da temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Felipe Melo, de 32 anos, está no Galatasaray desde 2011 e é um dos ídolos da torcida do clube turco. Desde então, ele conquistou três títulos do Campeonato Turco (2011/2012, 2012/2013 e 2014/2015) e dois da Copa da Turquia (2013/2014 e 2014/2015).

Nas últimas semanas, vinha sendo especulada a saída de Felipe Melo do Galatasaray. O volante brasileiro despertou o interesse de Cruzeiro e Flamengo, mas a alta pedida salarial do jogador assustou as equipes. Na Europa, o jogador pareceu perto de um acerto com a Inter de Milão, mas a sua transferência não se concretizou. Além disso, o Sevilla fez uma proposta, que foi recusada pelo clube turco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com comunicado divulgado no site oficial do Galatasaray, Felipe Melo vai receber salário anual de 2,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,2 milhões). Além disso, o acordo prevê o pagamento de bônus por partidas disputadas com a camisa do clube da Turquia.