Na mira de time chinês, Oscar fica fora de jogo do Chelsea

O meia Oscar está cada vez mais próximo de trocar o Chelsea pelo Shanghai SIPG, da China. Negociando para se juntar a Hulk numa das mais caras transferências do ano, o brasileiro nem foi relacionado pelo técnico Antonio Conte para o duelo desta quarta-feira com o Sunderland pelo Campeonato Inglês.

Desde a chegada do treinador italiano, no começo da temporada, Oscar perdeu espaço no Chelsea. Das 15 partidas que o clube fez no Inglês, ele só atuou como titular em cinco, a última delas em setembro. Depois, virou reserva, participando pouco da campanha que colocou o Chelsea na liderança.

De acordo com a imprensa britânica, a oferta do Shanghai SIPG seria de 60 milhões de euros, mais de R$ 210 milhões, o que também renderia um expressivo rendimento mensal para o jogador brasileiro, que foi formado no São Paulo e está no Chelsea desde meados de 2012.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em se confirmar a transferência por esses valores, a negociação seria a maior do futebol chinês, superando inclusive a compra de Hulk pelo próprio Shanghai SIPG, por 55 milhões de euros. Mundialmente, este ano, só ficaria abaixo das transferências de Pogba para o Manchester United e de Higuaín para a Juventus.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, das 10 maiores transferências da história do futebol chinês, seis envolvem brasileiros: Hulk, Alex Teixeira, Ramires, Elkeson, Ricardo Goulart e Paulinho. O colombiano Jackson Martínez, o marfinense Gervinho, o italiano Graziliano Pellè e o senegalês Demba Ba fecham a lista, que seria liderada por Oscar.

A venda do meia interessa especialmente dois clubes brasileiros, São Paulo e Internacional, que seriam beneficiados por mecanismo da Fifa que destina 5% do valor da transferência para os clubes formadores. Especula-se que o São Paulo ficaria com cerca de R$ 5 milhões.