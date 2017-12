Drogba acerta com clube australiano, desiste do negócio e Corinthians se anima

Em negociações com o Corinthians, o atacante Didier Drogba chegou a acertar com o South Melbourne, da Austrália, mas decidiu cancelar o acordo, após saber das condições do time australiano para a próxima temporada. A informação é do jornal inglês The Sun.

Segundo a reportagem, o South Melbourne não tem presença assegurada na disputa do Campeonato Australiano nesta temporada. O torneio tem dez equipes e a federação tenta aumentar para 12, tendo o Melbourne como um dos beneficiados. Caso a mudança não ocorra, o time só jogaria na próxima temporada, algo que incomodou o atacante.

"Estávamos muito perto. Os termos estavam acertados, mas teríamos dificuldades em mantê-lo interessado durante o período em que não poderíamos participar da A-League", disse o dirigente do South Melbourne, Bill Papastergiadis, ao site australiano SBS. "O Drogba basicamente disse: “Eu gostei, mas o que vou fazer no próximo ano?”, completou o dirigente.

Nos últimos dias, os dirigentes do Corinthians voltaram a ficar animados com a possibilidade de contar com o jogador, após saberem que o Olympique de Marseille e o Montreal Impact sondaram o atacante, mas não foram adiante nas negociações. Assim, o clube brasileiro parece ser o único na briga para levar o marfinense de 38 anos.

O time brasileiro ofereceu uma proposta de R$ 380 mil mensais, mais carro blindado, tradutor, um imóvel em um bairro nobre de São Paulo, além de bônus pela artilharia do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. O clube aguarda por uma resposta do jogador ainda nesta semana.