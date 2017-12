Na mira do Corinthians, Tréllez pede para deixar o Vitória

O atacante Tréllez pediu para a diretoria do Vitória ouvir as propostas dos clubes interessados nele, entre eles, o Corinthians, que monitora a situação do jogador antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro.

+ Podcast Corinthians: Júnior Dutra é um bom reserva, não titular

+ Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos buscam reforços pontuais para 2018

O jogador tem 27 anos e contrato com o clube baiano até o fim de 2018 e acredita que tenha chegado a hora de deixar o time baiano, que escapou do rebaixamento na última rodada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corinthians anunciou na quinta-feira a contratação de Júnior Dutra, mas ainda deseja contratar mais um atacante experiente. A ideia é ter mais opções para até uma eventual mudança de esquema tático do técnico Fábio Carille, que contou na temporada apenas com Jô e Kazim como opção para a função de centroavante e nas últimas rodadas testou Danilo no setor.

+ Grama da Arena Corinthians é vendida e vira enfeite para torcida

Nos bastidores, a diretoria alvinegra admite interesse em Tréllez, mas o acerto com Júnior Dutra fez com que o ímpeto para tentar o acerto com o colombiano diminuísse. Entretanto, existe o temor que Jô receba uma proposta irrecusável e ele deixe o clube. Assim, ter mais um atacante experiente para o setor seria uma boa opção.