Na mira do Palmeiras, Borja fica fora de estreia do Nacional

O Nacional de Medellín faz nesta quinta-feira o primeiro jogo pelo Campeonato Colombiano, fora de casa, contra o Bucaramanga, e não terá o atacante Miguel Borja. O técnico interino Bernardo Redín anunciou a lista os 18 relacionados para a partida sem a presença do jogador, que é alvo de negociação entre o clube e o Palmeiras.

Borja treinou separado do restante do elenco nos últimos dias. Segundo o treinador, a escolha foi para poupá-lo de possíveis lesões, já que o atacante tem negociações em andamento. Fora o Palmeiras, uma equipe chinesa também pretende contratar o atleta de 24 anos com uma oferta financeira inclusive superior à apresentada pelo atual campeão brasileiro.

Em entrevista ao Estado nesta terça, o atacante confirmou o interesse de defender o Palmeiras e comentou que a sua família está de malas prontas para uma possível mudança. O clube alviverde enviou representantes à Colômbia para conversar com o Nacional e tentar apressar o desfecho da negociação.

O atacante não atua pela equipe desde o ano passado. A última participação dele foi no Mundial de Clubes, no Japão, torneio em que os colombianos acabaram em terceiro lugar ao baterem o América, do México, na decisão por pênaltis.