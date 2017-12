Na mira do Palmeiras, Felipe Melo fica fora de treinos da Inter de Milão

Na mira do Palmeiras, o volante Felipe Melo está mesmo de saída da Inter de Milão. Nesta segunda-feira, o clube italiano seguiu para realizar treinos de intertemporada em Marbella, na Espanha, mas o jogador brasileiro não foi incluído na lista de relacionados, em mais um indício de que não deverá ser aproveitado na sequência do Campeonato Italiano.

As negociações entre Palmeiras e Felipe Melo estão avançadas, com o clube paulista já tendo um acerto prévio com o jogador. Porém, a negociação só poderá avançar caso o volante consiga a sua liberação da Inter de Milão, o que ainda não ocorreu.

A Inter de Milão explicou que todo o elenco foi convocado para o período de treinos na Espanha, com três exceções, sendo uma delas Felipe Melo. Os outros jogadores que não seguiram para Marbella com o técnico Stefano Pioli foram Ionut Randu, que se recupera de uma lesão, e Andrea Pinamonti, com uma amidalite.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Felipe Melo, de 33 anos, está no futebol europeu desde 2005, tendo disputado a Copa do Mundo de 2010 e a Copa das Confederações de 2009 pela seleção brasileira. Perto de ter a sua contratação fechada pelo Palmeiras, o volante atuou no País por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio.

A diretoria do Palmeiras já fechou a chegada de cinco jogadores para reforçar o elenco campeão brasileiro. O clube contratou os meias Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Guerra (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz) e do técnico Eduardo Baptista.