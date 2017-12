Na mira do Palmeiras, Rafinha confirma que pode sair do Bayern

Alvo do Palmeiras nesta janela de transferências, o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, terá uma reunião com a diretoria do Bayern de Munique para definir se fica ou não no clube. O jogador tem contrato até maio de 2018 e pretende encerrar o vínculo para retornar ao futebol brasileiro, onde além do time alviverde, o Cruzeiro tem interesse em sua contratação.

"Voltar eu vou, sim, mas não sei se na velocidade com que as notícias estão saindo no Brasil. Tenho uma reunião com o Bayern aqui, vou conversar com meu empresário na segunda semana de dezembro para definir a minha situação. Mas não tenho que me preocupar. Tenho contrato até o meio do ano", afirmou em entrevista ao canal Esporte Interativo.

Rafinha tem 32 anos e está no time alemão desde 2011. "Eu tenho minha vida toda na Alemanha, são 13 anos que estou aqui, mas claro que é meu desejo voltar ao Brasil, ficar perto da minha família, dos meus filhos, da minha mãe. Já estou há muito tempo longe de casa, mas estou amadurecendo a ideia. A vontade de jogar no Brasil existe, e espero que, se não for agora, que seja em breve", comentou.

O lateral tem como empresário o ex-meia Lincoln, que teve passagem pelo Palmeiras. "Vou conversar com o Bayern para saber qual o plano deles. Eles têm uma proposta para renovar o contrato, foi só falado, não tem nada no papel. Depois desta reunião, vou decidir o futuro, pensar em mim", afirmou.