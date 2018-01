Na MLS, Giovinco e Pirlo são convocados para seleção italiana

O técnico Antonio Conte anunciou neste sábado a convocação da seleção da Itália para os duelos contra Bulgária e Malta pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. As novidades na lista foram as presença do veterano Pirlo e do atacante Sebastian Giovinco, que se transferiram nesta temporada para a liga norte-americana de futebol e mesmo assim foram lembrados.

Os dois, coincidentemente, foram companheiros de Juventus na última temporada. Pirlo, de 36 anos, no entanto, trocou o time alvinegro pelo New York City. Já o centroavante de 28 anos foi atuar pelo Toronto FC e já anotou 12 gols neste ano na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

O treinador ainda chamou outros sete jogadores que atuam fora da Itália: o goleiro Salvatore Sirigu, do Paris Saint-Germain, os defensores Matteo Darmian, do Manchester United e Domenico Criscito, do Zenit, o meio-campista Marco Verratti, do PSG, além dos atacantes El Shaarawy, do Monaco, Ciro Immobile, do Sevilla, e Graziano Pelle, do Southampton.

A principal ausência foi do atacante Mario Balotelli, que recentemente voltou ao Milan após uma fraca temporada pelo Liverpool. O polêmico jogador ainda não teve chances com o novo técnico italiano, que assumiu após o término da Copa do Mundo.

A Itália enfrentará Malta em Florença na quinta-feira e depois encara a Bulgária, em Palermo, três dias depois. A equipe comandada por Conte está na segunda colocação do Grupo H das eliminatórias da Euro, um ponto atrás da Croácia e dois à frente da Noruega.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Daniele Padelli (Torino), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain).

Defensores: Francesco Acerbi (Sassuolo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Zenit), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Ranocchia (Inter de Milão).

Meio-campistas: Andrea Bertolacci (Milan), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Andrea Pirlo (New York City FC), Roberto Soriano (Sampdoria), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Antonio Candreva (Lazo), Eder (Sampdoria), Stephan El Shaarawy (Monaco), Manolo Gabbiadini (Napoli), Sebastian Giovinco (Toronto), Ciro Immobile (Sevilla), Graziano Pelle (Southampton), Franco Vazquez (Palermo), Simone Zaza (Juventus).