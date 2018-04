Na Polônia, Sevilla e Dnipro decidem o título da Liga Europa

A final da Liga Europa, a segunda competição de clubes mais importante do continente, nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), terá o duelo entre um grande favorito, por tudo que já fez no torneio, e uma grande surpresa. No estádio Nacional de Varsóvia, capital da Polônia, Sevilla e Dnipro duelam pelo título. Atual campeão, o clube espanhol busca a quarta conquista em sua história; já os ucranianos nunca chegaram tão longe em um campeonato fora de seu país.

Entre Copa da Uefa (antigo nome da competição) e Liga Europa, o Sevilla já tem três conquistas - nas temporadas 2005/2006, 2006/2007 e 2013/2014). O quarto título nesta quarta-feira significa um marco histórico para a equipe espanhola, já que passaria a ser a maior vencedora do torneio. Atualmente está empatada com os italianos Juventus e Internazionale e o inglês Liverpool.

Do lado ucraniano, o Dnipro, que é a terceira força do país - atrás de Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev -, já conseguiu um feito histórico ao colocar um time da Ucrânia pela primeira vez em uma final europeia. E quer seguir surpreendendo como fez nas fases anteriores contra Olympiakos (fase eliminatória), Ajax (oitavas de final), Brugge (quartas de final) e Napoli (semifinal).

Nesta temporada, a Uefa instituiu no regulamento uma boa novidade. Assim como faz a Conmebol na América do Sul, em que o campeão da Copa Sul-Americana se classifica para a edição seguinte da Copa Libertadores, o título da Liga Europa desta temporada garantirá vaga na próxima Liga dos Campeões. Como nem Sevilla e nem Dnipro conseguiram um lugar na principal competição de clubes do continente em seus campeonatos nacionais, é uma motivação a mais para levantar a taça em Varsóvia.