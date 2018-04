Na ponta provisória do Carioca, Luxemburgo pede foco na Copa

Depois de se garantir no G-4 e alcançar a liderança provisória do Carioca, Vanderlei Luxemburgo pediu ao Flamengo foco total na Copa do Brasil. O técnico não quer os jogadores entrem no clima de expectativa para o clássico com o Vasco, no próximo domingo, em nova rodada do Estadual.

"Agora temos que tirar a cabeça do Carioca e jogar a partida de quarta, botar a cabeça na Copa do Brasil. Vamos enfrentar um time difícil. Temos que trabalhar muito bem", disse o treinador, referindo-se ao jogo contra o Brasil de Pelotas, quarta-feira, no Maracanã - o time carioca venceu a partida de ida, válida pela primeira fase, por 2 a 1.

Apesar do discurso de foco na quarta, Luxemburgo admitiu que deve montar o time da Copa do Brasil pensando no clássico de domingo. "Vou falar do clássico a partir de quinta-feira, depois da Copa do Brasil. Mas não tenha dúvida que estou pensando nisso, só não quero falar", afirmou.

O treinador explicou que foi por causa do clássico que poupou Wallace e Bressan na vitória sobre o Tigres por 3 a 1, na noite de sábado. "Se tirei o Wallace e o Bressan de campo, com dois cartões amarelos cada, é porque tem uma preocupação para o clássico. E hoje [sábado] tirei dois que tinham cartão amarelo [Jonas e Canteros]. Podia ter um expulso", explicou.

Quanto à vitória deste sábado, o técnico afirmou que a equipe já apresenta maior velocidade e mobilidade, em comparação ao início do campeonato. "Estamos evoluindo, mas ainda tem muito para caminhar. Estamos mudando a característica da equipe. Estou dando uma cara à equipe de velocidade e mudança de direção. Não tem aquele jogador mais fixo. O único fixo é o Alecsandro, o resto muda de direção", comentou.