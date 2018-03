Na Ponte, muitos elogios ao técnico A vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 no último final de semana deu ao técnico Abel Braga a certeza de que seu trabalho está sendo reconhecido. Considerado o herói do jogo pelas mudanças que fez ao longo do jogo, principalmente no intervalo, quando trocou o inoperante Vaguinho pelo rápido Jean, o treinador saiu de campo exaltado pela torcida e pelos jogadores. "O professor Abel Braga foi muito feliz no vestiário. Ele mexeu com o moral da equipe e isso foi importante para que pudéssemos conseguir a virada diante do Grêmio", disse o atacante Jean. Mas o treinador terá problemas para escalar a equipe para o jogo do próximo sábado, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Sem poder contar com o atacante Fabrício Carvalho, suspenso com três cartões amarelos, Abel vai aproveitar os treinamentos da semana para escolher a melhor opção. Embora o laeral-direito Mantena tenha cumprido suspensão, ele ainda depende do julgamento, nesta terça-feira, no STJD do Rio de Janeiro. O técnico, porém, deve confirmar a permanência de Marquinhos, que estreou bem e pode ganhar a vaga de titular.