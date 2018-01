Na Ponte Preta, Abel aprova garotos O empate em 4 a 4 com o Paysandu pode até ter deixado o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, chateado com a falta de maturidade de seus jogadores em campo, que venciam por 4 a 2 até os 32 minutos do segundo tempo e cederam o empate, mas a habilidade demonstrada foi motivo de orgulho para o treinador. Mesmo entrando em uma fogueira, o elenco da Ponte Preta, formado em sua maioria por jogadores revelados dentro do próprio clube, está mostrando força e vem fazendo bons jogos. "Apesar da imaturidade, o time da Ponte Preta está de parabéns pelo que vem mostrando em campo. Jogadores como Vaguinho e Gabriel estão mostrando muita personalidade. Isso é o quero deste time", explicou o treinador, que tem problemas para escalar seu time para enfrentar o Figueirense no próximo domingo. Sem poder contar com os meias Piá e Riva e o zagueiro Rodrigo, todos se recuperando de cirurgia, Abel perdeu também o volante Roberto e o lateral-esquerdo Alan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o zagueiro Gerson ainda não estaria com sua documentação regularizada para estrear pelo time de Campinas. A Ponte está com cinco pontos, mas corre o risco de perder três pontos no julgamento marcado para a próxima terça-feira, dia 29, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Tudo por causa da utilização do volante Roberto na vitória sobre o Juventude, por 1 a 0. Pelo mesmo motivo, a Ponte perdeu um ponto para o Internacional.