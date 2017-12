Na reapresentação do Corinthians, Kazim é o único reforço no gramado

O atacante Colin Kazim foi o único reforço que treinou no gramado do CT Joaquim Grava na reapresentação dos jogadores do Corinthians na tarde desta quarta-feira. Simpático e bem humorado, ele cumprimentou os jornalistas e será apresentado oficialmente nesta quinta-feira.

Outros três reforços trabalharam nas instalações internas, pois ainda dependem de pequenos detalhes para o anúncio oficial: o atacante Luidy, ex-CRB, e os volantes Paulo Roberto, ex-Sport, e Gabriel, ex-Palmeiras. Outras novidades foram Mendoza e Moisés, que retornam de empréstimo do New York City (EUA) e Bahia, respectivamente.

Ao todo, 22 jogadores se reapresentaram e fizeram treinos físicos, além de quatro goleiros (Cássio, Walter, Matheus Vidotto e Caique - Douglas foi emprestado ao Avaí). Estiveram ausentes o meia Danilo, lesionado, Marlone, em viagem de volta da Suíça, onde concorreu ao prêmio de gol mais bonito de 2016, além de Guilherme Arana, Léo Santos, Maycon e Léo Jabá, todos na seleção brasileira sub-20.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Divididos em dois grupos, os jogadores realizaram um trabalho físico comandado por Walmir Cruz, novo preparador do clube, e Fabricio Ramos, remanescente de 2016.

Dois atletas se reapresentaram, mas estão de saída. Titular do Corinthians, o lateral-esquerdo Uendel está se transferindo para o Internacional. O clube ainda não confirma a saída, mas o jogador já se despediu de alguns funcionários e companheiros de clube, pois a negociação está em fase final.

Já o zagueiro Vilson recebeu uma sondagem da Chapecoense. Sua permanência depende do desfecho da contratação de Pablo, do Bordeaux. A negociação também está bem encaminhada e poderá ser concluída nesta semana, definindo a saída de Vilson.