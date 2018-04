Na reapresentação, reservas do Inter perdem jogo-treino para o Cruzeiro-RS

Dois dias depois da vitória por 3 a 1 sobre o Londrina, pela Série B, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Parque Gigante. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os reservas foram a campo e acabaram derrotados pelo Cruzeiro-RS em jogo-treino, por 2 a 1.

O duelo foi disputado em dois tempos, sendo um de 45 minutos e o outro de 30. O time reserva do Internacional entrou em campo com: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Felipe Gutiérrez, Nico López e Camilo; Carlos.

Na primeira etapa, o Cruzeiro foi bastante superior e aproveitou os erros defensivos do Inter para abrir 2 a 0. O primeiro gol saiu com Reinaldo, aos 12 minutos, após cobrança de escanteio. Já aos 44, Danilo Silva colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti, que Natan bateu para ampliar.

Para o segundo tempo, o técnico Guto Ferreira voltou com: Marcelo Lomba; Weverton, Fábio Alemão, Roberto e Yan Petter; Valdemir, Mossoró, Diego, Roberson e Bruno Gomes; Joanderson. Mesmo com uma escalação teoricamente mais fraca, o Inter diminuiu com belo chute cruzado de Diego.

O elenco colorado volta a campo nesta terça-feira, às 15h30, e deverá contar com os titulares trabalhando normalmente no gramado. O próximo compromisso da equipe acontecerá no sábado, quando enfrenta o ABC no Frasqueirão, às 16h30.