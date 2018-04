Na reserva do Palmeiras, Borja desperta o interesse da Sampdoria

Enquanto vive período de baixa no Palmeiras, Miguel Borja desfruta de prestígio com clubes europeus. Prova disso é a notícia publicada nesta quinta-feira pelo site italiano Tuttomercato. Segundo a publicação, a Sampdoria e o Olympique de Marselha estão interessados em contratar o atacante colombiano de 24 anos.

Borja não marca pelo Palmeiras há quase dois meses. O reforço contratado por cerca de R$ 33 milhões tem 31 jogos e sete gols pelo clube. Atualmente ele tem sido reserva do técnico Cuca no time. O titular da posição nas últimas partidas tem sido Deyverson e antes dele, Willian ocupou a posição, até machucar a coxa, no fim de julho.

De acordo com o site, a transferência para a Itália interessa tanto ao jogador como ao Palmeiras e pode incluir a chegada inicialmente por empréstimo, para depois as diretorias selarem a aquisição definitiva. Borja passou pelo futebol italiano em 2015, quando defendeu o Livorno. Foram oito jogos e nenhum gol marcado. Além dessa passagem pelo futebol exterior, Borja atuou por um período no Olimpo, da Argentina, em 2014, com 16 atuações e três gols marcados.

O veículo italiano também publicou que a Sampdoria tem interesse no zagueiro Mina. O defensor colombiano, afastado do time para se recuperar de uma fratura no pé esquerdo, tem um acordo assinado com o Barcelona. O time espanhol tem a prioridade para efetuar a compra dele, prevista para depois da Copa do Mundo da Rússia.