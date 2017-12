Na reserva, Élber tenta sair do Bayern A temporada de 2003-04 na Alemanha está apenas no início, mas Élber percebeu que não dever ter muito espaço no Bayern de Munique. Por enquanto, ele esquenta o banco de reservas, já que o técnico Ottmar Hitzfeld prefere utilizar o peruano Pizarro e o recém-contratado holandês Roy Makaay. Por isso, antes que fique em situação mais desconfortável, o atacante brasileiro anunciou desejo de ir embora. "Quando alguém chega aos 31 anos, tem de saber tirar conclusões", afirmou o artilheiro do torneio passado (21 gols), à revista Sport-Bild. "Preciso encontrar um clube onde possa jogar." O Bayern não parece disposto a ser intransigente em eventual negociação. O presidente Karl-Heinz Rummenigge confirmou que há propostas por Élber e garantiu que haverá negócio. "Se o jogador e seu empresário nos procurarem, encontraremos uma solução", ponderou. "E ela não fracassará por dinheiro."