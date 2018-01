Na reta final, Marília faz treino secreto Com a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B chegando, o técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, resolveu usar o mistério para surpreender os adversários e ficar com uma das duas vagas do Grupo C no quadrangular final da competição. Para o jogo da próxima sexta-feira, às 20h30, contra o Náutico, no estádio Bento de Abreu, Ferreira poderá contar com o time completo para conquistar mais uma vitória na Segundona. Mesmo assim, a equipe só será divulgada 15 minutos antes da partida contra os pernambucanos. O volante Everaldo, recuperado de contusão, já treina normalmente e aguarda uma oportunidade entre os titulares. Ele pode entrar no lugar de João Marcos. O Marília divide a liderança do Grupo C com o Botafogo, ambos com seis pontos. Nas contas da diretoria, o time pode se classificar com 10 pontos e o técnico Ferreira pretende confirmar isso em casa. Os dois próximos jogos do MAC serão em casa, sexta, contra o Náutico, e depois contra o Botafogo, dia 21. Assim não dependerá mais dos pontos do jogo contra o Remo, pela última rodada, em Belém.