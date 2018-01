Na saída de Oswaldo, Fla bate Vasco: 2 a 1 Na despedida do técnico Oswaldo de Oliveira, o Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 1, neste domingo, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Insatisfeito com as condições de trabalho no rubro-negro e também por causa dos salários atrasados, o treinador pediu demissão na noite de sábado, após reunião com dirigentes cariocas. O primeiro tempo não foi digno do clássico Vasco e Flamengo. Ambas as equipes erravam muitos passes e não criavam boas chances de gols. As melhores oportunidades saíram em cobrança de faltas. Até que o meio Danilo arriscou da entrada da área obrigando o goleiro Diego a espalmar a escanteio. Aos 28 minutos, o Flamengo conseguiu realizar um ataque pela ponta direita. O meia Igor cruzou e Rafael de primeira abriu o marcador. Na comemoração, todos os jogadores foram abraçar Oswaldo de Oliveira. Numa jogada seguinte, o zagueiro Fabiano Eller e o volante André Gomes discutiram e houve agressão de ambas as partes. Como o arbitro Willian Neri não viu o lance, ele não tomou nenhuma providência e o jogo seguiu normalmente. Logo no início do segundo tempo, André Gomes foi expulso. O Vasco aproveitou a superioridade numérica em campo e aos 10 minutos o lateral Alex Silva cruzou e o atacante Edmundo dominou e chutou sem chances para Diego. O empate não abalou o Flamengo, que mesmo com um a menos, tentava o segundo gol. Mas os constantes erros de passe continuava atrapalhando o Rubro Negro. o Flamengo iniciou uma pressão, porém de forma desorganizada, enquanto o Vasco explorava os contra-ataques. Em um deles, Régis entrou na área e finalizou para a boa defesa de Diego. Quando tudo caminhava para o empate, aos 45 minutos aconteceu uma confusão dentro da área do time vascaíno. A bola sobrou para Edílson, que desempatou para o Flamengo e fechou o placar. Fome - Antes do início da partida houve uma preliminar entre artistas para arrecadar alimentos à Campanha Fome Zero do Governo Federal. O jogo contou com a presença do ator Marcos Palmeiras e do cantor Gabriel Pensador, entre outros.